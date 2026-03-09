秩父鉄道によりますと、きょう午前8時ごろ、御花畑駅と影森駅の間の踏切内で停まっていた車と列車が衝突した事故の影響で、御花畑と影森の間で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていないということです。乗客乗員30人と、車の運転手にけがはありませんでした。