BTSメンバーJIMIN（ジミン、30）の2枚目ソロアルバム「MUSE」が8日までに、グローバル音楽配信プラットフォームiTunes（アイチューンズ）世界115の国と地域でトップに立った。「トップアルバム」チャートで1位となった。この結果は、iTunes史上最多1位を記録したアルバムの中で、5位に相当する記録だ。韓国メディアのスターニュースは8日、「24年のリリース当時、米国、英国、フランスなど87カ国と地域のiTunes『トップアルバム』1