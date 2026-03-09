９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５８円６５銭前後と前週末の午後５時時点に比べ１円１０銭強のドル高・円安で推移している。 ６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円７８銭前後と前日に比べ２０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米２月雇用統計が弱い内容だったことから１５７円３０銭台に軟化する場面もあったが、有事のドル買いは根強く切り