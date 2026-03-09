清水建設が続急落。前週末６日の取引終了後に、既存株主を売り出し人とする１４１３万７２００株の売り出しを発表しており、需給面への影響を警戒した売りが出ているようだ。資本政策で掲げる「２７年３月末までに政策保有株式の残高を連結純資産の１０％以下とする」取り組みのなかで、個人投資家層の拡大を目指すという。売出価格は３月１６～１８日のいずれかの日に決定する。 出所：MINKABU PRESS