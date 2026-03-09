ビーマップは安い。前週末６日取引終了後、第三者割当により発行される株式の募集を行うと発表した。同人誌とその関連グッズやコンテンツを取り扱う、とらのあなグループ各社の持ち株会社であるユメノソラホールディングス（東京都千代田区）を引受先として４万７０００株を割り当てる。発行価格は１株１０６３円。調達資金約４８００万円（手取り概算額）は運転資金に充てる。株式価値の希薄化が懸念されてい