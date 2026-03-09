ヤクルト本社が全体波乱相場のなか反発に転じているほか、ダイドーグループホールディングスは３日続伸と気を吐いている。市場では「全面安のなかで半導体関連など日経平均に連動しやすい主力どころへの売りが特に際立っているが、一部の資金は緊急避難的に食品などのディフェンシブセクターにシフトしているようだ」（中堅証券ストラテジスト）としている。ＤｙＤｏについては前週４日に発表した２７年