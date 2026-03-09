BNPパリバ・オープン大会期間：2026年3月9日～2026年3月15日開催地：アメリカ インディアンウェルズコート：ハード（屋外）結果：[イジ レヘツカ / サンダー アールンツ] 2 - 0 [ジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプール] 試合の詳細データはこちら≫ BNPパリバ・オープン第5日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、男子ダブルス1回戦で、イジ レヘツカ / サ