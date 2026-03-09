気象庁発表 【画像】全国の天気を地方ごとに 関東地方北部では、１０日未明から朝にかけて、気圧の谷や寒気の影響で、大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪に注意してください。 ［気象概況］関東地方から伊豆諸島付近は１０日は気圧の谷となる見込みです。また、１０日は関東甲信地方の上空約１５００メートルに氷点下６度以下の寒気が流れ込むでしょう。このため、１０日未