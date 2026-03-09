侍ジャパンは3月8日のWBC1次ラウンド第3戦でオーストラリアに4-3の逆転勝利を収め、首位で準々決勝へ進むことが確定した。韓国メディア『OSEN』は「“ありがとう日本”韓国8強のシナリオが生き残った！日本、オーストラリアに4-3辛勝→プール1位確定…リュ・ジヒョン号が最終戦で奇跡を狙う」と題し、自国のプール突破の可能性に言及している。【写真】韓国美女チアリーダー、目を疑う“非現実的”ボディオーストラリア戦勝利で、1