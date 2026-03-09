【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46が、4月8日にリリースする41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のジャケット写真5種が公開された。 ■ビジュアルコンセプトは「繋がりや関係性が可視化された世界」 今作のビジュアルコンセプトは「繋がりや関係性が可視化された世界」。本来であれば見えないはずの「繋がり」を、紐や縄として存在している世界を描いたジャケットアートワー