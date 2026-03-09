【その他の画像・動画等を元記事で観る】 グローバルガールズグループizna（イズナ） が、初となる日本オリジナル楽曲「Love All」を3月16日0時にデジタルリリースすることが決定した。 ■「Love All」は、“自分らしさ” “ありのままの自分” を肯定するエモーショナルポップソング izna初の日本オリジナル楽曲「Love All」は、伊藤園 Relax JASMINE TVCMタイアップソングとして書き下ろされた