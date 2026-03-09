◇大相撲春場所2日目（2026年3月9日エディオンアリーナ大阪）大相撲の幕内・阿武剋（25＝阿武松部屋）が9日、休場した。初日は一山本（32＝放駒部屋）に押し倒され黒星を喫していた。休場は23年九州場所の初土俵以来初めて。2日目の対戦相手、琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）は不戦勝となる。