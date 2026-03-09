＜大相撲三月場所＞◇初日◇8日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】敗れた力士が思わず笑顔「鮮やかな逆転劇」大相撲三月場所の初日、土俵際の衝撃的な逆転劇の直後、敗れた力士が浮かべた「意外な表情」にファンの注目が集まった。勝利を確信したかのような攻めから一転、鮮やかな妙技に屈した直後の“敵ながらあっぱれ”な表情に対し「笑っちゃってるじゃん」「これは笑ってしまう」といった反響が寄せられた。幕下十五枚目