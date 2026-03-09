2時間12分44秒2位に5分29秒の大差青学大3年の村上直弥が8日、静岡マラソン2026に出場し、2時間12分44秒で初優勝を飾った。初マラソンながら2位に5分29秒の大差をつける独走V。部内でもトップクラスの練習量を誇り、今年は箱根駅伝5区の候補だった。間もなく最終学年の4年。さらに走り込み、同駅伝初出場とフルマラソンでの2時間10分切りを目指す決意でいる。村上は28キロ地点で抜け出し、グングンとペースを上げた。そして、