BS日テレで放送されている内藤剛志主演の2時間サスペンスドラマシリーズ『旅人検視官道場修作』が映画化され、6月12日より全国公開されることが決まった。併せて、ティザービジュアルと特報が解禁となった。【動画】劇場版『旅人検視官 道場修作』ティザー予告が解禁『旅人検視官道場修作』シリーズは、日本各地を舞台に、定年退職した元警視庁検視官・道場修作が亡き妻の雑記帳を手に旅をしながら事件の真相に迫る物語。