グローバルガールズグループ izna (イズナ) が、初となる日本オリジナル楽曲「Love All」を3月16日(月)に配信リリースすることが決定した。これまでのリリース作でジャンルにとらわれない音楽性と限界のないコンセプト変化を見せつけてきたizna。日本初オリジナル楽曲「Love All」はRelax JASMINE TVCMタイアップソングとして書き下ろされた楽曲となっており、配信日3月16日(月)からは楽曲を使用したTVCMが地上波にて放送される。