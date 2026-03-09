◆大相撲▽春場所２日目（９日、エディオンアリーナ大阪）西前頭６枚目・阿武剋（阿武松）が春場所２日目の９日、日本相撲協会に休場を届け出た。東前頭６枚目・一山本（放駒）戦で敗れた際に左膝から崩れ、土俵上でしばらく立ち上がることができず。土俵を降りた後は、付け人の肩を借りて支度部屋に戻っていた。阿武剋の休場は初めて。２日目の対戦相手だった西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）は不戦勝となる。