台湾代表が2026ワールドベースボールクラシック（WBC）で韓国代表に勝利したのは主将・陳傑憲（統一ライオンズ）の闘魂が決定的だった。台湾は8日、東京ドームで行われた2026ワールドベースボールクラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国戦で延長10回の接戦の末5−4で勝利した。5日のオーストラリア戦の四球で指を骨折した陳傑憲は延長10回、二塁上のギリギラウ・コンクアンの代走として出場し、犠牲バントとスクイズで生還した。陳