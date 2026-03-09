台湾の卓栄泰・行政院長が、台湾代表チーム「チャイニーズ・タイペイ」の野球の試合を観戦するために日本を訪問した。8日、台湾の中央通信社（CNA）など現地メディアによると、卓氏は前日（7日）午前に東京に到着し、東京ドームで開催された2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）グループリーグの台湾対チェコ戦を観戦した。彼は6回まで観戦した後、同日夜に台湾へ戻った。現職の行政院長が日本を訪問したのは、1972年に