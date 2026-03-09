とちぎテレビ 市貝町の観音山ではおよそ３千本のウメが咲き誇る恒例の梅まつりが８日から始まりました。 里山を白く染めあげる満開のウメの花。 市貝町の観音山梅の里には、白加賀や小梅など５種類のウメおよそ３千本が植えられていて、見ごろを迎えています。 ウメは地域住民で作る団体がボランティアで手入れをしていて、梅まつりは今年（２０２６年）で２９回目となりました。 担当者によりますと、今年は寒さの影響