とちぎテレビ ８日午後６時ごろ、小山市三峯の路上で、「イノシシにかまれてけがをした人がいる」と通りがかった人から消防に通報がありました。 被害に遭った７０代の女性は右のふくらはぎをかまれたとみられ、病院に搬送されました。 搬送時、女性は意識があったということです。 通報を受けて警察が付近を捜索しましたが、女性を襲ったとみられるイノシシは発見されませんでした。 現場はＪＲ小山駅から南に９００メ&