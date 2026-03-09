日本テレビの後呂有紗アナウンサーが、同局系『DayDay.』（月〜金前9：00）のメインアナウンサーを務めることが9日、発表された。初回出演日は、3月30日となる。【写真】『DayDay.』に出演する後呂有紗アナウンサー同番組は、武田真一と山里亮太（南海キャンディーズ）がMCを務め、エンタメやトレンド情報、関心あるニュースや身近な話題まで、世の中の気になる情報を丸ごと届ける。スタジオで毎朝ワイワイ盛り上がり、即興