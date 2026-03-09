俳優の浜辺美波が9日、東京ミッドタウン日比谷で行われた「FANCL SKIN PATCH」全国ローンチ発表会に登場。自身の「肌の健康測定」結果を見て、「この仕事に向いている」と自信を見せた。【写真】綺麗すぎる…！浜辺美波の“肌健康”測定も公開「FANCL SKIN PATCH」は、肌の「ほんとうのこと」がわかるファンケルが開発したAI角層解析を行う新サービスを発表。浜辺とMrs. GREEN APPLEが、同サービスのイメージキャラクターに就