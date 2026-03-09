元ＡＫＢ４８の板野友美が８日、インスタグラムを更新。高級外車の新車をお披露目した。板野は「新車と載せるはずだったのにだいぶ経ってしまい半年前の時差投稿」とし、新車・レンジローバーのイヴォーグをお披露目。ボディーカラーが黒であることから、板野もブラックのスタジャン風ジャケットに、黒のキャミソールにミニスカート、黒のブーツというハード目なファッションで新車に花を添えた。「内装もブラックにするか