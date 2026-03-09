タレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める8日放送のJFN系列ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DEEAMER」（日曜午後8時）に出演。7日に行われた格闘技イベント「RIZIN」のセミファイナル、桜庭大世対ルイス・グスタボ戦について語った。この一戦は、かつてPRIDEで死闘を繰り広げた桜庭の父、桜庭和志とクズタボの“師匠”ヴァンダレイ・シウバの世代を超えた代理戦争とも言われ注目を集めた。試合ではグスタボが勝利を収め