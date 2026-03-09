あっさりしたスープに、細めの麺。食べた瞬間の感動はもちろん、お腹と心が満たされてもなお口の中に残る心地の良い余韻が胸を打ち「また食べたい」と思わせる。それが50歳を超えても気にせず食べられる一杯ではないでしょうか。今回は2025年に開店した新店から塩ラーメンにこだわって厳選しました。【’25年7月18日OPEN】上品で贅沢、最後の一滴まで香魚が香る『炭火焼き・あゆラーメンGOTTAKU（ごったく）』＠経堂店主は13年間、