日曜日の夜、待望の瞬間が訪れた。現地３月８日に開催されたエールディビジの第26節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトが、NACとアウェーで対戦。３−３のドローに終わった。この試合で、12月６日のズウォーレ戦以来、３か月もゴールから遠ざかっていた上田がついにスコアシートに名前を載せる。19分、右CKに渾身のヘッドで合わせて、先制点を叩き出した。トンネルから抜け出した27歳のストライカーは、これ