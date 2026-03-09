8日に投開票が行われた石川県知事選挙は、前金沢市長で新人の山野之義氏が初当選しました。一方、2期目を目指した現職の馳浩氏には、県内19市町の市長や町長が支持しました。また、自民党や日本維新の会の推薦を受けたほか、選挙戦では高市早苗総理が応援に駆けつけるなどしましたが、及びませんでした。8日の夜遅くに落選が決まった馳氏の敗戦の弁です。「県政に停滞は許されない」 悔しさもにじませ石川県知事選挙・敗れた馳浩氏