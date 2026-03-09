百年構想リーグのセレッソ大阪対清水エスパルスをピックアップ。ゲストのＧＡＫＵ−ＭＣさんとともに、中村航輔選手のＰＫストップについて白熱した議論を交わした。ＭＣの加地亮さんはある“法則”を指摘し「頭脳とテクニック」を褒め称えた。▼ＧＡＫＵ−ＭＣさんがゲストで爆笑トークを展開関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮