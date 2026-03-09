◇NBAブルズーキングス（2026年3月8日ゴールデン1センター）NBAブルズの河村勇輝（24）が8日（日本時間9日）に敵地キングス戦で4戦連続ベンチ入りを果たした。ブルズは敵地5連戦中。主力のケガの影響で河村も帯同して、4戦連続のベンチ入りとなった。前回の試合となった5日（同6日）の敵地サンズ戦では第1Qから途中出場。ダンクシュートを演出した鋭い速攻ワンパスなど4アシスト2リバウンドをマーク。チームも何とか