「ひとりぼっちのベア」主人公は１１歳の少女エイプリル。母を事故で亡くし、父と２人でくらしている。科学者の父が、自然科学調査のため北極圏にある小さな島に行くことになった。おばあちゃんは反対したが、学校になじめず友だちもいなかった彼女は、父と無人島に行くことにする。島についてからも父は忙しく、かまってくれなかったので、彼女は島を探検することにした。そして、ある白夜の夜に島にはいなくなったはずのホッキ