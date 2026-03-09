ＷＢＣ米国代表で２年連続でサイ・ヤング賞を２度受賞しているタリク・スクバル投手（２９＝タイガース）がチームから「立ち去るのは難しい」と苦悩している。米全国紙ＵＳＡトゥデー（電子版）が８日（日本時間９日）に報じた。スクバルはＷＢＣ開幕前に登板は７日（同８日）英国戦の１試合のみと公言。試合後に離脱してタイガースのキャンプに戻る予定だった。しかし、８日も１次ラウンドの舞台テキサツ州ヒューストンにとど