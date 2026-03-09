オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世（２７）が８日（日本時間９日）、アウェーのＮＡＣブレダ戦で２０２６年初ゴールを含む２得点を挙げた。まずは０―０の前半１９分。右ＣＫからファーサイドでダイビングヘッドで先制点を決めた。昨年１２月６日以来となる今年初ゴール。さらに２―３の後半７分、左クロスに中央で頭で合わせて同点弾。今季２０得点目の大台に乗せた。試合はこのまま３―３で引き分けた。