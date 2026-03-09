ニルソン監督「チーム・サムライとの試合をご観戦いただき感謝」天皇陛下が8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドで野球日本代表「侍ジャパン」の豪州戦観戦のため、東京ドームを訪れた。豪州代表は試合後、公式X（旧ツイッター）を更新して、日本語で「これは日本の天皇陛下に贈られました。ここにいられることは大変光栄です」と綴り、感謝の思いを示した。ニルソン監督のメッセージ入りユニホームと