俳優のチョ・ミンギさんがこの世を去ってから、8年の月日が流れた。チョ・ミンギさんは2018年3月9日、ソウルの自宅マンションの地下駐車場で発見された。享年52。【写真】“性接待”の強要を苦に29歳でこの世を去った韓国女優故人は生前、清州大学演劇学科の教授も務めていた。だが、在職中に教え子たちからセクハラ（性加害）を行っていたという告発がなされ、いわゆる「Me Too」運動の加害者として立場で窮地に立たされていた。