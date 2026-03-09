デートでは男性に堂々と引っ張ってほしいものですが、弱気な男性にとって自信をもって女性をエスコートするのは難しいもの。女性からのさりげないフォローがあると、男性の安心感は高まるようです。今回は『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「男性が『助かる！』と感じるデートにおける女性のリード９パターン」をご紹介します。【１】「○○に行きたい！」など、行き先について意見を出す「優柔不断だから、行き先に悩み