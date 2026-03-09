６日、天宮廟村の田園風景。（ドローンから、自貢＝新華社記者／江宏景）【新華社自貢3月9日】中国四川省自貢市栄県の天宮廟村で春の農作業の準備が始まった。人々は地面を農業用シートで覆い、トウガラシを植えている。村は鉄分を多く含む泥質砂岩を主体とした土壌で知られ、菜の花などの鮮やかな色が赤褐色の大地を彩っている。６日、農業用シートを敷く天宮廟村の住民。（自貢＝新華社記者／江宏景）６日、農作業に向かう天宮