将棋の藤井聡太六冠（23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する王将戦の第5局2日目が始まりました。【映像】王将戦の第5局の様子（実際の映像）ここまで3勝1敗と勢いに乗る永瀬九段がタイトルを奪取するのか、「カド番」の藤井六冠が粘りを見せるのか、第5局は夕方以降に決着します。王将戦七番勝負の第5局の2日目は、栃木県大田原市の「ホテル花月」で、永瀬九段が封じた46手目が開封され、午前9時から始まりました。ここまで