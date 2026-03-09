10万人が犠牲になったとされる東京大空襲から10日で81年です。当時、中学生で空襲による大火から生き延びた男性が体験などを語りました。【映像】東京大空襲の体験を語る日江井さん日江井榮二郎さん「火をものすごくあびたんでしょうね。黒焦げに亡くなった人が大勢いらっしゃった」「人の油の匂いというのはものすごく嫌な匂いをいたしました」8日、東京・墨田区のすみだ郷土文化資料館で東京大空襲の体験を語るイベントが開