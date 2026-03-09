テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期放送を記念して、公式Xにて『魔王城でおやすみ』の作者・熊之股鍵次からの応援イラストが公開された。コメディ風に描かれた美少女のフリーレンが描かれている。【画像】コメディ風な顔！サンデー漫画家が描いた『フリーレン』イラストイラストは、コメディタッチに描かれたフリーレンを見ることができ、ネット上では「この企画色んな漫画家さんの個性がガッツリ出て見ていて本当に楽しい