９日午前５時４５分頃、茨城県日立市大久保町の常磐自動車道下り線のトンネル内で、大型トラックが前方の大型トレーラーに衝突した。県警高速隊によると、トラックを運転していた男性は重傷とみられ、トレーラーを運転していた男性にけがはなかった。同隊によると、現場は片側２車線の直線道路。この事故の影響で日立南太田インターチェンジ（ＩＣ）―日立中央ＩＣの下り線が同日午前６時５分から通行止めとなっている。