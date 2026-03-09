挙式が始まりチャペルの扉が開くや、新郎がバク転をしながら入場―。そんな結婚式での大胆なサプライズを撮影した動画がThreadsに投稿され、注目を集めています。【動画】「結婚式で自分らしさを形にしたい」体操歴15年の新郎が連続バク転で入場！投稿したのは、全日本マスターズ体操競技選手権大会に出場経験もあるたくま（@oya_taku0714）さん。人生の晴れ舞台でド派手に連続バク転を披露する姿に、驚きと歓声が広がりました。