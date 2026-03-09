放送開始『豊臣兄弟！』2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。次回『豊臣兄弟！』あらすじ。明智光秀から上洛要請を受けた信長。その妨げとなる浅井長政に対し、信長は…ドラマが盛り上がりを見せる中、ストーリーを華やかに彩るキャストが続々と発表されています。今回は越前の戦国大名・朝倉氏の一門のある人物をご紹介！ーーー【物語】大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂