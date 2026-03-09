新型BEV「bZ4Xツーリング」登場 2026年2月25日、トヨタは新型バッテリーEV「bZ4Xツーリング」を発売しました。新たにラインナップへ加わったこのBEVについて、SNS上では外観や走行性能、価格に関する投稿が見受けられます。トヨタ「bZ4X」は2022年に登場したトヨタ初の量産EVです。スバルと共同開発したEV専用プラットフォームを採用するSUVタイプのBEVとして展開されてきました。【画像】超カッコいい！ これが“1番高い”ト