みなさんは育休明けに職場復帰する際に、職場にどのような挨拶をしたでしょうか。言葉で感謝の気持ちを伝えつつ、みんなで食べられるお菓子を持って行ったママもいるでしょう。ママスタコミュニティにも、旦那さんが半年の育休を取ったという投稿者さんから、質問が寄せられました。旦那さんが職場復帰するにあたって、職場の人たちに「菓子折りを持って行くべきか」と悩んでいるようです。『先週から仕事復帰していて、復帰すると