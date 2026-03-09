＜アーノルド・パーマー招待 最終日◇8日◇アーノルド パーマーズ ベイ・ヒルC&L（米フロリダ州）◇7466ヤード・パー72＞米国男子ツアーは賞金総額2000万ドル（約31億4000万円）のシグネチャーイベントが幕を閉じた。38位で最終日を迎えた松山英樹は3バーディ・3ボギーの「72」でプレー。トータル1オーバーとし、今季ワーストの41位タイで4日間を終えた。〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？アマチュアとの決定的な差を発見ス