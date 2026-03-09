兵庫県豊岡市では、モンゴルの文化を体験できるイベントが開かれました。美しく切ない音色が響き渡ります。兵庫県豊岡市但東町にある「日本・モンゴル民族博物館」で開かれたのは、モンゴルの文化を体験できるイベントです。子どもたちにモンゴルの文化への興味を持ってもらおうと、毎年行われていて、民族衣装の試着や伝統楽器「馬頭琴」の演奏を体験しました。（参加した子ども）「（Ｑ馬頭琴の音色は？）思ったよりも