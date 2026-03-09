男女パフォーマンスグループAAAの宇野実彩子、與真司郎、末吉秀太が8日、デビュー20周年を記念したファンミーティング『AAA 20th Anniversary - Always, All Around -』を、東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催した。満員のファンの前で20年間の感謝を伝え、今年2月から愛知、神戸、東京と巡ってきたファンミーティングツアーを締めくくった。また、4月29日に東京・TACHIKAWA STAGE GARDENで開催となる追加公演も発表された。【イベン