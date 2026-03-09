日経平均株価の下げ幅が一時4200円を超えたことを示すモニター＝9日午前、東京・東新橋週明け9日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が急落し、前週末終値からの下げ幅が一時4200円を超え、節目の5万2000円を割り込んだ。米国とイスラエルのイラン攻撃による中東情勢の混乱が長期化するとの見方から、米東部時間8日夜（日本時間9日午前）にニューヨーク原油先物相場で指標となる米国産標準油種（WTI）が急騰し、一時1バ