純烈の弟分「モナキ」が４月８日にメジャーデビューする。「名もなき者」を語源とする４人組だが、その名のごとく何者なのか…。ＴｉｋＴｏｋで大バズりしているとの噂も耳に入り、８日に大阪で開催予定だったミニライブがファン殺到で急きょ中止となる人気ぶり。デビューまで１カ月を切った今、本紙は素性を暴くべく、プロデューサーで純烈・リーダーの酒井一圭（５０）を直撃した。デイリースポーツでは緊急連載「何者なんだ！